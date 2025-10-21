Video Dünya Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video
Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video

Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video

21.10.2025 | 09:23

Letonya merkezli bir siber suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen "SIMCARTEL" isimli uluslararası polis operasyonunda bin 200 adet SIM kutusu cihazı ve 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alınırken, 5 sunucuya da el konuldu.

Avrupa genelinde binlerce kişiyi dolandıran bir siber suç şebekesi çökertildi. Avrupa Polis Ofisi'nden (EUROPOL) yapılan açıklamaya göre; Letonya polisi yasa dışı iletişim altyapısı kullanarak dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik "SIMCARTEL" adlı uluslararası polis operasyonunu gerçekleştirdi. Şebeke tarafından kullanılan adrese yapılan baskında bin 200 adet SIM kutusu cihazı ve 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alınırken, 5 sunucuya da el konuldu. EUROPOL, Avusturya'da en az bin 700, Letonya'da ise en az bin 500 siber dolandırıcılık vakasına karıştığı belirlenen şebekenin, sadece Avusturya'da 4,5 milyon euro, Letonya'da ise 420 bin euro olmak üzere milyonlarca euroluk haksız kazanç elde ettiğini açıkladı.
