Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan’a gitti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanlığı'na gelişinde mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı" ifadeleri kullanıldı.
Bakan Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Batlut, gerçekleştirdikleri toplantının ardından Moğolistan için tarihi öneme sahip Siyah Tuğ'un sergilendiği bölümü gezdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:57
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video 03.10.2025 | 09:49
03:30
00:14
32:45
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber'de | Video 02.10.2025 | 11:31
03:16
00:57
11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
08:34
01:43
00:16
09:33
01:10
01:30
Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video 01.10.2025 | 12:07
01:37
Filipinler'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü | Video 01.10.2025 | 10:47
14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
01:31
Küresel Sumud Filosu'nun 3 gün içinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor | Video 01.10.2025 | 08:59
00:41
Pakistan'da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video 30.09.2025 | 15:39
06:03
02:17
Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video 30.09.2025 | 12:39
02:44
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 30.09.2025 | 12:39