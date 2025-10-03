Video Dünya Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video
03.10.2025 | 09:49

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan’a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanlığı'na gelişinde mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Batlut, gerçekleştirdikleri toplantının ardından Moğolistan için tarihi öneme sahip Siyah Tuğ'un sergilendiği bölümü gezdi.

