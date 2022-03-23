NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya, nükleer bir savaşı kazanamaz" | Video

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yapıyor. Stoltenberg Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle gerçekleşecek olan NATO liderler zirvesi öncesinde açıklama yspan Stoltenberg, Rusya kitle imha silahı kullanırsa nasıl bir tepki verilecek? sorusuna yanıt verdi.