Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video

09.09.2025 | 12:50

Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı selden etkilenen 20’den fazla kişiyi taşıyan botun alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarında bilanço ağırlaşırken, kurtarma operasyonları sırasında bir kaza meydana geldi. Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Khan şehrinde selden etkilenen 20'den fazla kişiyi taşıyan bot alabora oldu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Pencap eyaletindeki Multan bölgesinde ise 2 gün önce bir botun alabora olması sonucu 4 kişi öldü. Bölgeye bağlı Jalalpur Pirwala şehrinde 100 köy sular altında kaldı.

ÜLKE GENELİNDE 2,4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 241'i çocuk olmak üzere 920'ye, yaralı sayısı bin 44'e yükseldi. Açıklamada, ölümlerin 504'ünün yağışların en çok etkilediği Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yaşandığı belirtilirken, "234'ü Pencap'ta, 68'i Sindh'de, 41'i Gilgit-Baltistan'da, 38'i Azad Keşmir'de, 26'sı Belucistan'ta, 9'u ise başkent İslamabad'da kaydedildi" denildi. Ülkede sel felaketi nedeniyle 7 bin 850 ev yıkıldı ya da hasar gördü, 6 bin 180'den fazla büyükbaş hayvan telef oldu. Ülke genelinde 4 bin 594 operasyonla 2,4 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

