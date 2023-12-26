Pakistan'da sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video
Pakistan'ın Lahor kentinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde de sisli havanın etkili olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü raporlarında, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen hava kalitesi endeksinin sağlığa zararlı, 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesinde olduğu belirtiliyor.
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