Video Dünya Pakistan'da sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video
Pakistan'da sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video

Pakistan'da sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video

26.12.2023 | 15:32

Pakistan'ın Lahor kentinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde görülen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Eyaletin başkenti Lahor, hava kirliliği seviyesi nedeniyle bugün dünyanın en kirli ikinci şehri ilan edildi. Pakistan meteoroloji servisi, kentte hava kalitesi endeksinin 414 mikrogram ölçüldüğünü açıkladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte birçok karayolu, meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla trafiğe kapatıldı. Yetkililer, sürücülere gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunurken, okullarda gelecek hafta sona erecek ara tatilin uzatılması bekleniyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde de sisli havanın etkili olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarında, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen hava kalitesi endeksinin sağlığa zararlı, 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesinde olduğu belirtiliyor.

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