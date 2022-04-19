Pakistan’da yangın felaketi! 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü | Video

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Pakistan’ın Sindh eyaletinde çıkan yangında alevlerin üç köye yayılması sonucu en az 70 evin küle döndüğü, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel halkın da katıldığı kurtarma çalışmalarında yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.