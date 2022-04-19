Pakistan’da yangın felaketi! 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü | Video

Pakistan’ın Sindh eyaletinde çıkan yangında alevlerin üç köye yayılması sonucu en az 70 evin küle döndüğü, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Dadu bölgesine bağlı üç köyde gece saatlerinde yangın çıktı. Köylüler odun ateşinde yemek pişirdiği sırada çıkan yangında, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede köylerdeki diğer evlere yayıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında 5'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, en az 70 evin ise kül olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle onlarca hayvan da telef oldu.Yerel halkın da katıldığı kurtarma çalışmalarında yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.