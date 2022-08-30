Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi | Video

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Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan son yılların en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'daki Sindh ve Belucistan eyaletlerinde okullar tatil edildi. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, haftalardır devam eden Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde en az 10 milyar dolarlık kayıp meydana geldiği belirtildi.