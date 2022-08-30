Video Dünya Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi | Video
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi | Video

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi | Video

30.08.2022 | 09:35

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Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi.

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Pakistan'da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle şu ana kadar bin 136 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkenin üçte birinin sular altında kaldığı felakette, yaklaşık 100 bin kişi de evsiz kaldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan son yılların en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'daki Sindh ve Belucistan eyaletlerinde okullar tatil edildi. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, haftalardır devam eden Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde en az 10 milyar dolarlık kayıp meydana geldiği belirtildi.

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