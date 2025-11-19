Video Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya 470 İHA ve 48 füzeli saldırı: 10 ölü | Video
19.11.2025 | 14:19

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerini 470 insansız hava aracı (İHA), 47 balistik füze ve 1 seyir füzesi hedef aldığı saldırıda Ternopil şehrinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Harkov'a yönelik saldırıda da 46 kişinin yaralandı.

Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarında 470 İHA, 47 balistik füze ve 1 seyir füzesi kullandığının teyit edildiğini açıkladı. Zelenskiy, "Birçok bölgede saldırıların sonuçlarına ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ternopil şehrinde 9 katlı konut binaları hasar gördü ve yangın çıktı. Maalesef çok büyük bir yıkım yaşandı, enkaz altında kalanlar olabilir. Bütün acil durum ekipleri şu an olay yerinde ve bölgedeki her bir hayatı kurtarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI"
Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov şehrini de hedef aldığını aktardı. Ukraynalı lider, "Akşam saatlerinde başlayan yoğun saldırıda çocuklar dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı. Enerji ve ulaşım tesisleri ile sivil altyapı hasar gördü. Ivano-Frankivsk bölgesindeki enerji altyapımız da hedef alındı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Lviv bölgesinde de kritik altyapımız ve enerji tesislerimiz hedef alındı. Donetsk bölgesinde 1 kişi yaralandı. Kiev, Mikolayiv, Cherkasy, Çernihiv ve Dnipro bölgeleri de hedef alındı" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılması ve Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteğin güçlendirilmesine yönelik çağrıda bulunarak, "Her saldırı Rusya'nın üzerindeki baskıların hala yetersiz olduğunun bir kanıtıdır. Daha etkili yaptırımlar ve Ukrayna'ya sağlanacak destek bunu değiştirebilir. Büyük önceliğimiz hava savunma füzeleri, ilave sistemler ve Hava Kuvvetlerimiz ile İHA üretimimiz için genişletilmiş kapasitelerdir. Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı ve bizi güçlendiren, Rus füzelerini vurmamıza, Rus İHA'larını etkisiz hale getirmemize ve taarruzları durdurmamıza imkan sağlayan her şeye odaklanmamız gerekiyor" dedi.

TERNOPİL'DE 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko Ternopil'deki saldırının bilançosuna ilişkin açıklamasında, şehirde 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12'si çocuk 37 kişinin yaralandığını bildirdi.

HARKOV'DA 46 KİŞİ YARALANDI
Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov da Harkov'a yönelik saldırıda 46 kişinin yaralandığını, 16 bina ve 31 araçta hasar oluştuğunu açıkladı.

Syniehubov, şehre yönelik saldırıda KAB tipi bir güdümlü bomba ve 24'ü Shahed tipi olmak üzere 51 İHA'nın kullanıldığını açıkladı.

ROMANYA VE POLONYA'DA SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bir İHA'nın Romanya hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Bakanlık, İHA'ya ilişkin radar sinyalinin Romanya'nın Tulca bölgesinde ulusal hava sahasının 8 kilometre içinde tespit edildiğini ve Almanya'nın Romanya'daki hava sahası güvenlik misyonunda görevli 2 Eurofighter tipi savaş uçağının, ardından 2 F-16 tipi savaş uçağının daha havalandığını bildirdi.

Polonya ordusundan yapılan açıklamada da Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle bir erken uyarı sistemi uçağının ve savaş uçaklarının çiftler halinde havalandığı, hava savunma sistemleri ile menzilli keşif sistemlerinin en üst hazırlık seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, özellikle sınır bölgeleri üzerindeki hava sahasının güvenliğinin sağlanmasın hedeflendiği eylemlerin önleyici nitelikte olduğu belirtildi.
