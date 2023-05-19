Şarjdaki elektrikli scooter bomba gibi patladı! Korkunç anlar kamerada | Video

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evin mutfağında şarjda bulunan elektrikli scooter bomba gibi patladı. Mutfak alevler içinde kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.