Video Dünya Şarjdaki elektrikli scooter bomba gibi patladı! Korkunç anlar kamerada | Video
Şarjdaki elektrikli scooter bomba gibi patladı! Korkunç anlar kamerada | Video

Şarjdaki elektrikli scooter bomba gibi patladı! Korkunç anlar kamerada | Video

19.05.2023 | 12:45

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evin mutfağında şarjda bulunan elektrikli scooter bomba gibi patladı. Mutfak alevler içinde kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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