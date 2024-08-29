Shanshan Tayfunu Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp | Video
Japonya'ya ulaşan Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 54 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.
Kyushu adasının geniş kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Shanshan Tayfunu, yol, yapı ve tarım arazilerinde maddi hasara yol açtı. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, bazı nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaştı. Enerji dağıtım şirketi Kyushu Electric Power yaklaşık 254 bin konutta elektrik kesintisi yaşandığını açıklarken, yetkililer ilerleyen saatlerde daha geniş kesimlerde elektrik kesintileri meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
Tayfun hayatı felç etti
Shanshan Tayfunu, Kyushu bölgesindeki günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Fabrika ve marketler dahil birçok işletme tayfun riski nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durdururken, bazı şehirler arası yollar araç trafiğine kapatıldı. Karayolu trafiğinde yaşanan aksamalar nedeniyle posta ve kargo teslimatlarında iptal ve gecikmeler meydana geldi.
Yarına kadar etkisini sürdürecek
Shanshan Tayfunu'nun yarına kadar etkisini sürdüreceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyushu adasının geniş kesimlerinde fırtına ve şiddetli yağış riskinin devam ettiği konusunda uyardı. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
Tahliye uyarısı yapılmıştı
Dün akşam saatleri itibariyle Japonya'ya yaklaşan Shanshan Tayfunu yetkilileri alarma geçirmişti. Tayfun riski nedeniyle 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, 500 uçak seferi ile yüzlerce hızlı tren seferi tedbir amacıyla iptal edilmişti. Şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldiği kamuoyuna yansımıştı.
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