Video Dünya Ukrayna Bucha'da çarpıcı görüntüler! Morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor | Video
Ukrayna Bucha'da çarpıcı görüntüler! Morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor | Video

Ukrayna Bucha'da çarpıcı görüntüler! Morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor | Video

21.04.2022 | 11:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukrayna Bucha’da çarpıcı görüntüler! Morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor | Video 02:19
Ukrayna Bucha'da çarpıcı görüntüler! Morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor | Video 21.04.2022 | 11:08
Macron’dan Le Pen’e canlı yayında başörtüsü uyarısı! İç savaş çıkarırsınız! | Video 01:45
Macron'dan Le Pen'e canlı yayında "başörtüsü" uyarısı! "İç savaş çıkarırsınız!" | Video 21.04.2022 | 08:53
Çin’de 60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu | Video 00:28
Çin’de 60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu | Video 20.04.2022 | 14:20
Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı | Video 02:00
Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı | Video 20.04.2022 | 14:20
Arizona’da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor | Video 02:10
Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor | Video 20.04.2022 | 13:31
Zelenskiy-Trump videosu gündeme bomba gibi düştü! Yaptığı harekete dikkat | Video 00:08
Zelenskiy-Trump videosu gündeme bomba gibi düştü! Yaptığı harekete dikkat | Video 20.04.2022 | 13:15
Sri Lanka’da polis göstericilere karşı gerçek mermi kullandı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 03:34
Sri Lanka’da polis göstericilere karşı gerçek mermi kullandı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 20.04.2022 | 12:45
Ukrayna Çernihiv’de patlayıcı temizliği | Video 00:58
Ukrayna Çernihiv'de patlayıcı temizliği | Video 20.04.2022 | 12:51
Malezya’da gözaltı merkezinden kaçan göçmenlere araç çarptı: 6 ölü | Video 01:55
Malezya'da gözaltı merkezinden kaçan göçmenlere araç çarptı: 6 ölü | Video 20.04.2022 | 11:38
Danimarka’da provokasyon! Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı | Video 03:37
Danimarka'da provokasyon! Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı | Video 20.04.2022 | 08:48
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’ydaki direnişçilere teslim olun çağrısı | Video 04:58
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ydaki direnişçilere teslim olun çağrısı | Video 20.04.2022 | 08:33
Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı | Video 01:21
Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı | Video 20.04.2022 | 08:31
Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video 00:41
Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video 19.04.2022 | 15:46
Pakistan’da yangın felaketi! 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü | Video 01:12
Pakistan’da yangın felaketi! 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü | Video 19.04.2022 | 15:46
Son Dakika: Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video 00:41
Son Dakika: Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video 19.04.2022 | 15:07
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Ukrayna’da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor” | Video 08:49
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Ukrayna'da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor” | Video 19.04.2022 | 14:15
Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu! “Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum” | Video 00:41
Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu! “Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum” | Video 19.04.2022 | 14:15
Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı 01:29
Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı 19.04.2022 | 12:36
Ukrayna Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video 02:50
Ukrayna Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video 19.04.2022 | 11:11
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı | Video 01:53
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı | Video 19.04.2022 | 11:11

Ukrayna’nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillere ait cansız bedenler, morgda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesindeki soğuk hava depolu tırlara taşınıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında büyük sivil kayıpları veren Ukrayna'nın Bucha kentinde sarsıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Şehir genelinde ev ve caddelerde bulunan cesetler ekipler tarafından kimlik tespiti için hastane morguna getiriliyor. Hastane morgunda yer olmaması nedeniyle cansız bedenler numaralandırılarak soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor. Hala çok sayıda cansız bedenin kimlik tespiti için hastanede bekletildiği öğrenilirken, ortaya çıkan görüntülerle savaşın büyüklüğü tekrar gözler önüne seriliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA