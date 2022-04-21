Ukrayna Bucha'da çarpıcı görüntüler! Morg doldu, cansız bedenler tırlarda bekletiliyor | Video

Ukrayna’nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillere ait cansız bedenler, morgda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesindeki soğuk hava depolu tırlara taşınıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında büyük sivil kayıpları veren Ukrayna'nın Bucha kentinde sarsıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Şehir genelinde ev ve caddelerde bulunan cesetler ekipler tarafından kimlik tespiti için hastane morguna getiriliyor. Hastane morgunda yer olmaması nedeniyle cansız bedenler numaralandırılarak soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor. Hala çok sayıda cansız bedenin kimlik tespiti için hastanede bekletildiği öğrenilirken, ortaya çıkan görüntülerle savaşın büyüklüğü tekrar gözler önüne seriliyor.