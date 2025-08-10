Video Dünya Ukrayna'dan Rusya'daki endüstriyel tesise İHA'lı saldırı | Video
10.08.2025 | 13:30

Ukrayna, dün gece Rusya'nın farklı bölgelerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılarda, Saratov şehrindeki bir endüstriyel tesisi vurdu.

Ukrayna, dün gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Ukraynalı İHA'ların hedef aldığı Saratov şehrinde, Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, 02.49'da bir açıklama yaparak bölge halkını hava saldırılarına karşı uyardı. Busargin uyarısından bir saat sonra yaptığı başka bir açıklamada, şehirdeki bir endüstriyel tesiste hasar meydana geldiğini ve acil durum ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti. Vali ayrıca, 1 İHA'nın yerleşim yerlerinden birinin avlusuna düştüğünü açıklarken, "Saldırıda binaların camları kırıldı, sokaktaki araçlarda da hasar meydana geldi. Üç binanın sakinleri tahliye edildi ve yakındaki bir okula geçici barınma merkezi kuruldu. Saldırı sonucunda birkaç kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Sağlık çalışanları, mağdurlara gereken yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Busargin, sabah incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi.

Vurulan tesisten yükselen alevler ve yoğun duman, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Yangın, sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), gece saatlerinde yaptığı açıklamada, güvenlik önlemleri kapsamında Saratov bölgesindeki uçuşların iki saatliğine durdurulduğunu duyurdu. Ukrayna basını ise hedef alınan tesisin bir petrol rafinerisi olduğunu öne sürdü.

GECE BOYUNCA SÜREN SALDIRILARDA 121 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın dün akşam saat 20.00'den sabah 06.10'a kadar çeşitli bölgelere İHA saldırıları gerçekleştirdiği ve bu süreçte 121 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği ve bunlardan 8'inin Saratov bölgesi üzerinde düşürüldüğü açıklandı. Ancak saldırıda toplam kaç İHA kullanıldığına dair bilgi verilmedi.

