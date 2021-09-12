Video Dünya Uluslararası Erbil Havalimanı’na SİHA saldırısı | Video

Uluslararası Erbil Havalimanı’na SİHA saldırısı | Video

Uluslararası Erbil Havalimanı’na SİHA saldırısı | Video
12.09.2021 | 10:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uluslararası Erbil Havalimanı’na SİHA saldırısı | Video 00:13
Uluslararası Erbil Havalimanı’na SİHA saldırısı | Video 12.09.2021 | 10:30
Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümünde, geri dönebileceği sinyalini verdi | Video 04:02
Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümünde, geri dönebileceği sinyalini verdi | Video 12.09.2021 | 08:55
ABD’de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi | Video 02:20
ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi | Video 12.09.2021 | 08:55
New York’ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı 02:16
New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı 11.09.2021 | 16:40
Meksika’da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 03:43
Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 11.09.2021 | 14:18
ABD’den büyük skandal! Afganistan’da DEAŞ’lı yerine kendi çalışanlarını vurdular 01:32
ABD’den büyük skandal! Afganistan’da DEAŞ’lı yerine kendi çalışanlarını vurdular 11.09.2021 | 14:15
11 Eylül saldırıları kurgu muydu? İşte 11 Eylül saldırılarının perde arkasındaki gerçekleri... 09:40
11 Eylül saldırıları kurgu muydu? İşte 11 Eylül saldırılarının perde arkasındaki gerçekleri... 11.09.2021 | 09:23
Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev’in veda törenine katıldı | Video 01:18
Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev’in veda törenine katıldı | Video 10.09.2021 | 13:28
ABD’de iğrenç olay! Sapığın saldırısı mide bulandırdı | Video 00:15
ABD’de iğrenç olay! Sapığın saldırısı mide bulandırdı | Video 10.09.2021 | 11:08
İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video 01:27
İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video 09.09.2021 | 15:26
ABD Arizona’da UFO iddiası | Video 02:04
ABD Arizona'da UFO iddiası | Video 09.09.2021 | 15:30
ABD’de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı | Video 00:54
ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı | Video 09.09.2021 | 13:36
İsrail askerlerinden El Halil’de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale | Video 02:59
İsrail askerlerinden El Halil’de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale | Video 09.09.2021 | 11:42
Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video 01:24
Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video 09.09.2021 | 10:55
Kuzey Makedonya’da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video 00:34
Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü | Video 09.09.2021 | 10:22
Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar! 02:04
Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar! 08.09.2021 | 14:17
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti 01:40
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti 08.09.2021 | 14:16
Dünyaca ünlü Yıldız Kylie Jenner hamile olduğunu özel bir video ile böyle duyurdu! 01:30
Dünyaca ünlü Yıldız Kylie Jenner hamile olduğunu özel bir video ile böyle duyurdu! 08.09.2021 | 13:25
SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio’nun Suudi Arabistan’da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor 00:19
SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio'nun Suudi Arabistan'da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor 08.09.2021 | 12:12
Esad güçleri İdlib’de bir sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:22
Esad güçleri İdlib'de bir sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.09.2021 | 11:09

Irak’ta Uluslararası Erbil Havalimanı’na silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı terörle mücadele güçleri tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde ABD askerlerinin bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'na SİHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Uluslararası Erbil Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı sonucu herhangi bir hasar meydana gelmediği ve uçuşların 2 sonra yeniden devam etmeye başladığı belirtildi. Uluslararası Erbil Havalimanı daha önce de benzer saldırılara maruz kalmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA