Yemen'de kadın ve çocukları taşıyan tekne battı: 14 ölü | Video
Yemen açıklarında bir teknenin batması sonucu 11 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti.
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