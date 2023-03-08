Yemen'de kadın ve çocukları taşıyan tekne battı: 14 ölü | Video 08.03.2023 | 12:37 Yemen açıklarında bir teknenin batması sonucu 11 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında kadın ve çocukları taşıyan bir teknenin battığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 11 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hudeyde'nin şehir merkezi ve stratejik limanları, İran destekli Husi milislerin kontrolünde bulunuyor.