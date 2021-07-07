Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama geldi! Akbank mobil çöktü mü, internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor? | Video

Milyonlarca müşterisi bulunan Akbank siber saldırı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akbank, 6 Temmuz Salı günü meydana gelen "Oturum kapandı", "Bu siteye ulaşılamıyor" gibi sorunlar karşısında kullanıcıların merak ettikleri sorulara yanıt vererek açıklık konuya açıklık getirdi. Peki; Akbank mobil çöktü mü, mobil ve internet bankacılığı neden açılmıyor? Oturum kapandı hatası nedir? Akbank sistemi çöktü mü? İşte o açıklama!