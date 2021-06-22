Video Ekonomi Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Müşteri bizim patronumuz"

Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Müşteri bizim patronumuz"

Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın 
22.06.2021 | 12:51

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Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın'ın şirket felsefelerinin 'Müşteri patronumuzdur' olduğunu belirterek "Her daim en uygun fiyata en doğru ürünü verebilmek, ulaştırabilmek" dedi.

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Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın, Hakmar Mağazacılığı'nın amaçları ile ilgili açıklamalarda bulunarak şirket felsefesinin 'Müşteri patronumuzdur' belirtti.

Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Bizim odağımızda müşteri var. Bizim felsefemiz 'Müşteri bizim patronumuz' Dolayısyla müşteriye her daim en uygun fiyata en doğru ürünü verebilmek, ulaştırabilemek amacımız" dedi.

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