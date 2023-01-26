6'lı masanın adayı kim olacak? Bugün yapılan 11. toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşir mi? | Video

Türkiye 2023 seçimine hazırlanırken 6'lı masa bugün bir kez daha toplanıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. kez toplanan masa, bu kez ilk defa aday konusuyla bir araya gelecek..