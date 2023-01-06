Video Haber ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda oy çoğunluğu sağlanamadı | Video
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda oy çoğunluğu sağlanamadı | Video

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda oy çoğunluğu sağlanamadı | Video

06.01.2023 | 00:21

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde yaşanan krizin ardından 8. tur oylamasında da başkan seçilemedi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a ise 1 kişi oy verdi.

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