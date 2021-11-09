ABD'de kiliseye silahlı saldırı girişimi | Video

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir kilisede, elinde silahla mihraba çıkan bir saldırgan, kilisede ibadet eden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Baganda'nın tüm kiliselerin ve okulların "kurşunlanması" gerektiğini belirttiği ifade edildi.