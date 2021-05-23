Adaylık için sinyal veren Kılıçdaroğlu, dakikalar içinde çark etti | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şaşırtan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda cumhurbaşkanlığı adaylığı için, “Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım” diyerek adaylığa yeşil ışık yaktı. Ancak bir süre sonra da, partisinin adayı olmadığını söyledi.