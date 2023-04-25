AK Parti’den ‘Ey Vatanım, Can Vatanım’ parçalı 23 Nisan klibi! | Video
AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Ey Vatanım, Can Vatanım" isimli bir video yayımladı. Videonun içerisinde 22 yıl boyunca gerçekleştirilen simge eserler yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:33
Burhanettin Duran | Dip dalgası, sessiz seçmen ve seçim akşamı 25.04.2023 | 17:22
38:30
01:50
01:09
01:47
AK Parti’den ‘Ey Vatanım, Can Vatanım’ parçalı 23 Nisan klibi! | Video 25.04.2023 | 16:11
01:26
09:00
Bakan Karaismailoğlu Trabzon Et Kombinası Açılış Töreni'nde konuştu | Video 25.04.2023 | 13:51
01:02
01:02
07:08
KIZILELMA Atatürk Havalimanı'na indi | Video 25.04.2023 | 13:34
04:12
Salih Tuna | PKK'nın cumhurbaşkanı adayı 25.04.2023 | 13:53
03:25
Hasan Basri Yalçın | Sesi çok çıkanlar 25.04.2023 | 13:49
02:18
Hilal Kaplan | Yavrukurtlarım benim 25.04.2023 | 13:46
00:30
00:11
01:21
01:43
KIZILELMA uçuş testinde bir ilk: KIZILELMA VE AKINCI’dan kol uçuşu | Video 25.04.2023 | 10:25
02:03
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Baran Kurtay etkisiz hale getirildi | Video 25.04.2023 | 10:08
13:19
Bakan Soylu: "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüpheli yakalandı" | Video 25.04.2023 | 08:47