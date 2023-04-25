Video Haber AK Parti’den ‘Ey Vatanım, Can Vatanım’ parçalı 23 Nisan klibi! | Video
AK Parti’den ‘Ey Vatanım, Can Vatanım’ parçalı 23 Nisan klibi! | Video

AK Parti’den ‘Ey Vatanım, Can Vatanım’ parçalı 23 Nisan klibi! | Video

25.04.2023 | 16:11

AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Ey Vatanım, Can Vatanım" isimli bir video yayımladı. Videonun içerisinde 22 yıl boyunca gerçekleştirilen simge eserler yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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