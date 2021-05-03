Video Haber Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı | Video

Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı | Video

Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı | Video
03.05.2021 | 22:24

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Antalya’da ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen şahıs kendini yanıcı madde ile yaktı. Vatandaşların farketmesiyle şahıs yanmaktan kurtarılırken, yangın nedeniyle ormanlık alan zarar gördü.

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