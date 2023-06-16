Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.
Bakan Güler toplantı salonunda ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram ve diğer mevkidaşları ile kısa sohbet etti.
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