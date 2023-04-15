Bakan Kurum: finans merkeziyle bölgenin cazibesi artacak | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Nisan'da açılışının yapılacağı İstanbul Finans Merkezi'nin istihdama önemli bir katkıda bulunacağını belirterek "Burada hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya hizmet eden bir finans merkezi olacak. Bu finans merkeziyle birlikte bölgenin cazibesi de artacak." dedi.