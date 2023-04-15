Bakan Kurum: finans merkeziyle bölgenin cazibesi artacak | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Nisan'da açılışının yapılacağı İstanbul Finans Merkezi'nin istihdama önemli bir katkıda bulunacağını belirterek "Burada hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya hizmet eden bir finans merkezi olacak. Bu finans merkeziyle birlikte bölgenin cazibesi de artacak." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
Bakan Kurum: finans merkeziyle bölgenin cazibesi artacak | Video 15.04.2023 | 00:39
01:02
00:37
01:51
Cep telefonuna bakmak isterken park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 23:37
00:51
Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 14.04.2023 | 23:29
00:11
Sabırsız sürücünün yaptığı 'bu kadarına da pes! dedirtti | Video 14.04.2023 | 23:19
01:42
01:18
14:59
01:08
Telefon hırsızları tutuklandı | Video 14.04.2023 | 18:44
04:31
YSK seçmenleri yayımladığı bir videolar ile bilgilendirdi | Video 14.04.2023 | 18:06
01:47
23:24
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar | Video 14.04.2023 | 18:35
04:24
Melih Altınok | Peki, Kürtler de Kemale erecek mi? 14.04.2023 | 16:29
03:45
Mehmet Barlas | FETÖ ve PKK'nın adayı belli, sizin adayınız kim? 14.04.2023 | 16:26
02:49
Hilal Kaplan | Yabancı bile sizin kadar yabancı değil 14.04.2023 | 16:23
02:06
06:08
05:04
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor! | Video 14.04.2023 | 14:30
00:44
El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi | Video 14.04.2023 | 00:12