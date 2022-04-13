Video Haber Bakan Soylu: Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video
Bakan Soylu: Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video

Bakan Soylu: Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video

13.04.2022 | 22:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova’da iftarını açtı | Video 04:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video 13.04.2022 | 23:33
Bakan Soylu: Türkiye’de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video 02:31
Bakan Soylu: Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video 13.04.2022 | 22:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova’da iftarını açtı | Video 01:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video 13.04.2022 | 22:03
Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video 00:47
Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video 13.04.2022 | 17:32
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız | Video 01:06
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: "Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız" | Video 13.04.2022 | 17:09
Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir 02:58
Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir 13.04.2022 | 15:47
Sait Gürsoy | Şiirin çocuk gelişimindeki yeri 02:53
Sait Gürsoy | Şiirin çocuk gelişimindeki yeri 13.04.2022 | 15:44
Şebnem Bursalı | Millet İttifakı’nda Katolik nikâhı! 04:27
Şebnem Bursalı | Millet İttifakı'nda Katolik nikâhı! 13.04.2022 | 15:40
Dilek Güngör | Domatesin tarladan sofraya yolculuğu... 03:29
Dilek Güngör | Domatesin tarladan sofraya yolculuğu... 13.04.2022 | 13:09
Salih Tuna | Bir hamlede iki lideri bitirdi 04:02
Salih Tuna | Bir hamlede iki lideri bitirdi 13.04.2022 | 11:55
Engin Ardıç | Üçüncü ligde son maçlar 03:14
Engin Ardıç | Üçüncü ligde son maçlar 13.04.2022 | 11:52
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! | Video 01:16
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! | Video 13.04.2022 | 01:23
Göksu Deltası’nda yangın | Video 02:15
Göksu Deltası’nda yangın | Video 13.04.2022 | 00:14
Başkan Erdoğan açıkladı: Rize- Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? | Video 12:25
Başkan Erdoğan açıkladı: Rize- Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? | Video 12.04.2022 | 21:34
Başkan Erdoğan, 2053 Ulaştırma ve Ana Lojistik Planı’nın detaylarını aktardı | Video 01:55
Başkan Erdoğan, 2053 Ulaştırma ve Ana Lojistik Planı'nın detaylarını aktardı | Video 12.04.2022 | 21:26
Torbacı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı! | Video 00:19
Torbacı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı! | Video 12.04.2022 | 21:04
Selçuk Bayraktar ’Rüzgar gibi geçti yıllar’ sözleri ile paylaştı: Geçmişten bugüne İHA’ların gelişim süreci | Video 02:02
Selçuk Bayraktar 'Rüzgar gibi geçti yıllar' sözleri ile paylaştı: Geçmişten bugüne İHA'ların gelişim süreci | Video 12.04.2022 | 20:55
Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden ’şantaj’ iddiası | Video 03:01
Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden 'şantaj' iddiası | Video 12.04.2022 | 20:50
Manisa’da facia ucuz atlatıldı: Patlayan fabrika bacasının metal parçası sitenin bahçesine böyle düştü | Video 04:41
Manisa'da facia ucuz atlatıldı: Patlayan fabrika bacasının metal parçası sitenin bahçesine böyle düştü | Video 12.04.2022 | 19:51
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek | Video 30:50
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek | Video 12.04.2022 | 19:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile iftarda bir araya geldi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, göçmen politikasını siyaset meselesi haline getirenlere tepki göstererek, 'Türkiye'de, göçmen politikası ve göç politikası üzerinden siyaset yapan, oy devşirmeye çalışanlar sefildirler.' ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA