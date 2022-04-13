Bakan Soylu: Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile iftarda bir araya geldi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, göçmen politikasını siyaset meselesi haline getirenlere tepki göstererek, 'Türkiye'de, göçmen politikası ve göç politikası üzerinden siyaset yapan, oy devşirmeye çalışanlar sefildirler.' ifadelerini kullandı.