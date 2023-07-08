Video Haber Bakan Yerlikaya: 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video
Bakan Yerlikaya: 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video

Bakan Yerlikaya: 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video

08.07.2023 | 11:46

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

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