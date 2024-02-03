Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek | Video

Başkan Recep Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesinde olacak. Erdoğan, ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak. 6 Şubat'ta ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gidecek. Başkan Erdoğan, bölgede devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslim törenine katılacak.