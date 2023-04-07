Video Haber Bingöl'deki 4.5'lik deprem Elazığ'da da hissedildi | Video
Bingöl'deki 4.5'lik deprem Elazığ'da da hissedildi | Video

Bingöl'deki 4.5'lik deprem Elazığ'da da hissedildi | Video

07.04.2023 | 11:54

Bingöl merkezde saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde de hissedildi.

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