Canlı yayında tarihi bir an yaşandı! Başkan Erdoğan, AKINCI TİHA’nın kontrol odasına girdi | Video

Son dakika haberine göre Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı en büyük atılımlardan olan gurur vesilesi Bayraktar Akıncı TİHA, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi. Teslim töreni sonrası Bayraktar Akıncı TİHA gösteri uçuşu yaparken, Başkan Erdoğan kontrol odasına girerek gökyüzündeki Akıncı TİHA'yı kontrol etti. İşte detaylar...