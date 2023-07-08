CHP'de danışman krizi! Parti "Atanmadı" dedi, eski Zafer Partili Ulukuş, ateş püskürerek itiraz etti | Video

CHP Genel Merkezi, 'kriz merkezi' haline geldi… Partide yaşanan kaos, bitmek bilmedi. Değişim tartışmaları sürerken şimdi de danışman kavgası gündeme geldi. Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu paylaşınca tartışmanın fitili ateşlendi. CHP yönetiminin iddiaları reddetmesi üzerine Gökşen Anıl Ulukuş çok sinirlendi. Hem partiyi hem de Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.