CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı | Video
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde kullandığı Belediyeye ait araçla kadın bir şoföre çarpıp kaçtığı ve olay yerine gönderdiği özel kalemi vasıtasıyla kazanın üstünü örtmeye çalıştığı iddia edildi. Kılıç’ın otomobiline çarptığı öne sürülen kadın, kendilerine susmaları için para teklif edildiğini belirtti.