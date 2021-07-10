Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlat nöbetindeki 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaretinden görüntüler
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Bir dizi açılış ve ziyaret için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerini ziyaret etti.