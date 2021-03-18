Video Haber Dedelerinden kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar | Video

Dedelerinden kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar | Video

Dedelerinden kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar | Video
18.03.2021 | 09:41

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Bursa'da köylüler dedelerinden kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyor.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Kösehoroz köyü sakinleri, Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrağı gözleri gibi muhafaza ediyor. Osmanlı döneminde kullanılan devlet bayrağı köyde nesilden nesile aktarıldı. Şimdi köyün muhtarlığının muhafaza ettiği 300 yıllık bayrağı köylülerden törenlerde belediye ve resmî kurumlar ödünç istiyor. Köylüler resmi törenlerde bayrağı emanet olarak veriyor. Köylüler tarafından çok iyi muhafaza edilen bayrak ilk günkü ihtişamıyla hâlâ saklanıyor.


Köylerinde dedelerinden kalan bayrağı gözleri gibi sakladıklarını ifade eden köy muhtarı Mehmet Çakır, "Köyümüzün tarihi çok eski. Geçmişi bilinmiyor. Köyümüzde Osmanlı döneminden kalma bayrağı gözümüz gibi saklıyoruz. 300 yıllık olan bu bayrak nesilden nesle aktarılarak bugüne kadar geldi. Bizden bu bayrağı törenlerde isteyen resmî kurumlara ödünç veriyoruz. Tören bittikten sonra geri alıyoruz. Bayrağımızda hiç bir yıpranma yok, ilk günkü gibi duruyor" dedi.

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