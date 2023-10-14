Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan dünyaya Filistin çağrısı! | Video
İki devletli çözüm gündemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail’in yıllardır süren işgali derinleştirdiğini vurgulayan Fidan iki devletli çözümü gündeme getirdi.
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