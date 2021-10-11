Video Haber Eğriboz’u sel vurdu | Video
Eğriboz’u sel vurdu | Video

Eğriboz’u sel vurdu | Video

11.10.2021 | 01:40

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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi.

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