FOX’tan yine taciz haberciliği | Video

Fox Tv yine bir programda soru sorma kisvesi altında, taciz haberciliğine imza attı. Türkiye’nin dünyaya tanıtımında önem arz eden OECD Mesleki Eğitim Zirvesi yüzlerce ülkeden eğitimcinin katılımıyla bugün İstanbul’da gerçekleştirildi.