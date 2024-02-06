Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | Video
A Haber “Asrın Felaketi’nin 1. yılında deprem bölgesinde. A Haber ekipleri son durumu canlı yayında aktardı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin 1. yılında aynı vakitlerde yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.
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