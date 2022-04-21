Gaziosmanpaşa’da TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenlemişlerdi! TÜGVA Başkanı: "Saldırıyı lanetliyoruz!" | Video

Gaziosmanpaşa’da TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenlemişlerdi. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: "Saldırıyı lanetliyoruz, emniyet konunun takipçisi. Bu gibi yıpratmalar bizi yolumuzdan döndüremez." açıklamalarında bulundu.