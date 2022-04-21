Son Dakika: Gaziosmanpaşa’da TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenlemişlerdi! TÜGVA Başkanı: "Saldırıyı lanetliyoruz!" | Video

Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı sonrası TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu olay yerine gitti. Eminoğlu, A Haber canlı yayınında, "Saldırıyı lanetliyoruz, emniyet konunun takipçisi. Bu saldırılar ve yıpratmalar bizi yolumuzdan geri döndüremez." dedi. Eminoğlu, hedef göstermeler sonucu bu saldırının gerçekleştiğini, sürecin yakından takip edileceğini de sözlerine ekledi.