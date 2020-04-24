Görenlere ‘Pes’ dedirten görüntü kamerada...Kısıtlamaya rağmen çocuklarla el ele tutuşup halay çektiler | Video
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Samsun'da, korona virüsü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen büyüklerin küçük çocuklarla birlikte el ele tutuşup halay çekmesi görenlere “pes” dedirtti. Samsun’un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde iki yetişkin kişi ile 15 çocuğun el ele halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 23 Nisan günü çekilen görüntülerde yetişkinlerin ve çocukların maske ve eldiven takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.