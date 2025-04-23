İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi 23.04.2025 | 21:23
01:30
Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı 23.04.2025 | 21:20
00:46
İstanbul depremi kameralara böyle yansıdı 23.04.2025 | 20:32
32:31
İstanbul depreminde son durum! Bakanlar açıkladı 23.04.2025 | 20:27
04:20
YÖK Başkanı Özvar'dan A Haber'e önemli açıklamalar! 23.04.2025 | 20:10
09:18
Millet bahçeleri toplanma alanı oldu 23.04.2025 | 20:05
05:09
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den A Haber'e önemli açıklamalar! 23.04.2025 | 20:03
20:52
01:32
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama 23.04.2025 | 19:41
07:10
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.04.2025 | 19:00
01:13
Başkan Erdoğan: Tüm ekipler sahada inceleme yapıyor! 23.04.2025 | 18:53
07:32
09:09
08:33
SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video 23.04.2025 | 13:17
01:03
Bakan Yumaklı: "Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir" | Video 23.04.2025 | 12:00
13:16
16:38
01:31
19:23
01:38
Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu | Video 23.04.2025 | 09:17