Video Haber İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi

İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi

23.04.2025 | 21:23

İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi

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