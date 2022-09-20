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OTOMATİK OYNAT
01:29
Hakkari'de menfeze EYP yerleştirmeye çalışan teröristler kamerada | Video 20.09.2022 | 17:49
01:00
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı | Video 20.09.2022 | 17:42
00:31
JAK'ın nefes kesen operasyonu kamerada | Video 20.09.2022 | 17:36
03:57
Salih Tuna | Onun hamurunda var 20.09.2022 | 16:49
02:49
Hilal Kaplan | 'Dünya'nın en iyi başkanı' 20.09.2022 | 16:43
04:24
Mahmut Övür | Akşener ne yapmaya çalışıyor? 20.09.2022 | 16:38
02:58
Mehmet Barlas | Böyle müttefiklik olmaz olsun 20.09.2022 | 16:35
00:42
02:34
Son Dakika: AYM'den HDP kararı | Video 20.09.2022 | 11:46
03:36
02:43
00:27
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Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret | Video 19.09.2022 | 23:57
01:22
10:25
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.09.2022 | 23:02
00:45
Katliam yapan şüpheli gözaltına alındı | Video 19.09.2022 | 22:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti | Video 19.09.2022 | 21:02
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Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya yuvarlanması sonucu 1 dağcının öldüğü, 1 dağcının da yaralandığı olayda, kurtarma operasyonunun görüntüleri nefes kesti.