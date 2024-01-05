KAFES-29 operasyonda 2 suç örgütü çökertildi | Video

Bakan Yerlikaya: İstanbul Merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-29” Operasyonlarında Elebaşılığını Volkan REÇBER ve Emrah SEVER’in yaptığı 2 Bölgesel Organize Suç Örgütü Çökertildi.