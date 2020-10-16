Kağıthane'de trafik magandası terör estirdi; önünü kestiği motosikletliyi tokatladı | Video

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün önünü kesip, kaskını alarak tokat attı. Tehditler savurup ortalığı birbirine katan trafik magandası kavgayı ayırmayı çalışanları da silah kullanmakla tehdit etti. Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.