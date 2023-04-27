Karpuz yüklü TIR’da 62 litre 420 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 2litre 420 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi