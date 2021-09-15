MEB'den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge! Kapsam genişletildi | Video

Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testi ile ilgili yeni bir genelge yayınladı. Genelgede, PCR testi zorunluluğu kapsamı genişletildi. Buna göre; zorunlu istenen PCR testleri özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da istenecek.