Video Haber Milli iradenin sesi A Haber 14 yaşında! İlklerin kanalı... | Video
Milli iradenin sesi A Haber 14 yaşında! İlklerin kanalı... | Video

Milli iradenin sesi A Haber 14 yaşında! İlklerin kanalı... | Video

25.04.2025 | 10:58

A Haber bundan tam 14 yıl önce 25 Nisan 2011 tarihinde yayın hayatına başladı. Bugüne kadar ilkleri ekrana taşıyan A Haber, yerli ve milli duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliği ve bütünlüğü için bir davanın da adı oldu. Milletin ve mazlumun sesi olmak için yayın hayatına başlayan A Haber bugüne kadar tüm Türkiye'deki vatandaşların sesini ekranlara taşıdı. 15 Temmuz'da Gazi oldu. Güçlü haberci kadrosuyla Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları anında aktaran A Haber 14 yaşında.

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A Haber bundan tam 14 yıl önce, halkın sesi olma, yerli ve milli bir duruşla yayın yapma ilkeleriyle izleyiciyle buluştu. Geçen 14 süre boyunca, güçlü kadrosuyla gerek Türkiye'den gerekse yurtdışından yaşanan tüm olayları an be an ekranlara taşıyan A Haber, vatandaşların sesini ekranlara taşıdı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi oldu. Ancak milli duruşundan ödün vermedi. Yerli ve milli duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliği ve bütünlüğü için bir davanın da adı oldu. Güçlünün değil haklının sesini duyurdu. Güçlü haberci kadrosuyla Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları anında aktaran A Haber'in 14. yaşı kutlu olsun.

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