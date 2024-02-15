Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’da NATO Karargahı’nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.
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