Video Haber MİT Tırları davasında 2 şüpheli Antalya'da yakalandı | Video

MİT Tırları davasında 2 şüpheli Antalya'da yakalandı | Video

MİT Tırları davasında 2 şüpheli Antalya'da yakalandı | Video
08.01.2021 | 15:38

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Adana’da 2014 yılında MİT turlarının durdurulmasına ilişkin ‘FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ‘Devlerin Gizli Kalması Gereken Belgelerini Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama’ gibi suçlardan müebbet cezası ile yargılanan dönemin Jandarma İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G. ile ona yardım ettiği tespit edilen E. K., Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğimiz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde devam eden, 2014 yılında Adana ilinde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 2019 yılından bu yanan aranan dönemin Adana ili Ceyhan ilçe Jandarma İstihbarat Kısım Amiri olarak görev Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö. M. G. İle ona yardım ettiği tespit edilen E. K., dün Antalya'da yakalandı.

Gözaltına alınan Ö. M. G. Ve E. K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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