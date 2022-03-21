Nevruz'u bahane edip PKK marşı söylemişlerdi: 4'ü de tutuklandı | Video

Kocaeli Gebze İlçesinde, geçtiğimiz Cumartesi günü HDP ilçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Nevruz etkinliginde PKK terör örgütünün sözde marşını söyledikleri iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.